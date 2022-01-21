Поставки будут осуществлены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Владимирские медучреждения получат в этом году 372 единицы оборудования. Поставки будут осуществлены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, новое оборудование поступит в Вязниковскую, Гороховецкую, Камешковскую, Киржачскую, Курловскую, Меленковскую, Петушинскую, Собинскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую райбольницы, а также в ФАПы, входящие в их структуру.Медучреждения получат рентгеновские аппараты, дефибриляторы, аппараты УЗИ, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, электрокардиографы, кольпоскопы, операционные столы, аппараты ИВЛ и другое оборудование.