Герой не только в рабочее время. Владимирский пожарный в свой выходной не проехал мимо горящего дома. Огнеборец пожарно-спасательной части №2 города Владимира Андрей Балуков, рискуя жизнью,

Герой не только в рабочее время. Владимирский пожарный в свой выходной не проехал мимо горящего дома. Огнеборец пожарно-спасательной части №2 города Владимира Андрей Балуков, рискуя жизнью, спас человека. В свободное от службы время Андрей был в деревне Сукманиха Кольчугинского района. Он ехал на личном автомобиле и увидел пожар в частном доме. Пожарный не мог проехать