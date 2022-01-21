Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар самом города Владимира. 21 января в 16.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар самом города Владимира. 21 января в 16.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в центре города Владимира по адресу: ул. Музейная, д. 9.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что горит чердачное помещение.Сотрудники МЧС России сформировали