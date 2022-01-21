Работодатели региона нуждаются в швеях, инженерах и слесарях. Областная служба занятости...

Работодатели региона нуждаются в швеях, инженерах и слесарях. Областная служба занятости располагает двадцатью тысячами вакансий, а на учете в качестве безработных на первое января стоит порядка шести тысяч человек.Как сообщает департамент труда и занятости населения, по-прежнему не хватает врачей и медсестер. Но наиболее востребованы швеи, операторы различных специальностей, водители и полицейские. А вот, например, бухгалтеры и юристы требуются значительно реже. В 2021 году с помощью служб занятости населения нашли работу 22 тысячи жителей региона. В среднем, соискатели трудоустраиваются в течение трех месяцев.