Ограничительные меры, примененные судебными приставами к 43-летнему жителю Александрова, помогли...

Ограничительные меры, примененные судебными приставами к 43-летнему жителю Александрова, помогли восстановить право несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов от своего отца.В отделении судебных приставов Александровского района находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание собственной дочери в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Будучи предупрежденным об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение решения суда, должник мер по оплате не предпринимал. В результате неуплаты образовалась задолженность в размере более 550 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба судебных приставов Владимирской области, в рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должник является владельцем отечественного легкового автомобиля. С целью побуждения нерадивого отца к исполнению обязанности по уплате алиментов представителем закона был применен полный комплекс мер принудительного воздействия, в том числе запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, временное ограничение на выезд мужчины из Российской Федерации и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.Данные меры помогли жителю Александрова принять решение в пользу собственного ребенка. Алиментный долг был погашен в кратчайшие сроки. Текущие алиментные платежи остаются на контроле у судебных приставов.Фото: https://pixabay.com/ru/