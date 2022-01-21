В селе Рождествено Собинского района открыли дом культуры. Актовый зал вмещает около 100 человек. На возведение объекта потратили 30 млн рублей. Проект реализован по госпрограмме ..

В селе Рождествено Собинского района открыли дом культуры. Актовый зал вмещает около 100 человек. На возведение объекта потратили 30 млн рублей.Проект реализован по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В селе живёт порядка 700 человек. В клубе работает 18 кружков и объединений. Строительством занималась компания «Ампир».Во время открытия на сцене выступили Заслуженная артистка России Елена Молодцова и ансамбль «Родные напевы». Учреждение является очагом искусства для местных исполнителей. Они ездят с концертами по всему району.Добавим, что в рамках нацпроекта «Культура» следующий ДК появится в посёлке Новый Ковровского района.Как рассказала Алиса Бирюкова, что в 2023 году начнётся возведение центра культурного развития в Вязниках.«Муниципалитеты готовят ПСД. На очереди объект в селе Уляхино Гусь-Хрустального района и два проекта в Собинском районе», - резюмировала директор департамента культуры.