В селе Рождествено Собинского района открыли дом культуры. Актовый зал вмещает около 100 человек. На возведение объекта потратили 30 млн рублей.
Проект реализован по госпрограмме ..
В селе Рождествено Собинского района открыли дом культуры. Актовый зал вмещает около 100 человек. На возведение объекта потратили 30 млн рублей.
Проект реализован по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В селе живёт порядка 700 человек. В клубе работает 18 кружков и объединений. Строительством занималась компания «Ампир».
Во время открытия на сцене выступили Заслуженная артистка России Елена Молодцова и ансамбль «Родные напевы». Учреждение является очагом искусства для местных исполнителей. Они ездят с концертами по всему району.
Добавим, что в рамках нацпроекта «Культура» следующий ДК появится в посёлке Новый Ковровского района.
Как рассказала Алиса Бирюкова, что в 2023 году начнётся возведение центра культурного развития в Вязниках.
«Муниципалитеты готовят ПСД. На очереди объект в селе Уляхино Гусь-Хрустального района и два проекта в Собинском районе», - резюмировала директор департамента культуры.