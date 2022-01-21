С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 333 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 января выявлено 282 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 80 человек. Ещё 34 жителя подхватили опасный вирус в 6 сл. в Муромском,38 сл. в Ковровском, 14 сл. в Петушинском, 20 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Александровском, 14 сл. в Юрьев-Польском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 4 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Меленковском, 19 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 333 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 156 случаев во Владимире, 9564 ​- в округе Муром, 9424 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.