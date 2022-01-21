Александр Авдеев закрыл больничный по ковиду. После 9-дневной самоизоляции врио главы региона вернулся на работу. Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что Авдеев

Александр Авдеев закрыл больничный по ковиду. После 9-дневной самоизоляции врио главы региона вернулся на работу. Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что Авдеев заболел коронавирусом. Он остался дома и работал в режиме онлайн.