Александр Авдеев закрыл больничный по ковиду. После 9-дневной самоизоляции врио главы региона вернулся на работу. Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что Авдеев
<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2022-vrio-gubernatora-aleksandr-avdeev-pobedil-koronavirus-i-vyshel-na-rabotu.html" target="_blank">Врио губернатора Александр Авдеев победил коронавирус и вышел на работу</a> - Александр Авдеев закрыл больничный по ковиду. После 9-дневной самоизоляции врио главы региона вернулся на работу. Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что Авдеев
[url=https://33live.ru/novosti/21-01-2022-vrio-gubernatora-aleksandr-avdeev-pobedil-koronavirus-i-vyshel-na-rabotu.html]Врио губернатора Александр Авдеев победил коронавирус и вышел на работу[/url] - Александр Авдеев закрыл больничный по ковиду. После 9-дневной самоизоляции врио главы региона вернулся на работу. Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что Авдеев