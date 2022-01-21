По данным на начало года свыше 18,6 тысяч клиентов-физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрировались в новом личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ..

По данным на начало года свыше 18,6 тысяч клиентов-физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрировались в новом личном кабинете на сайте или в мобильном приложении энергокомпании. Ежемесячно дистанционный сервис выбирают не менее 4 тысяч клиентов. Для сравнения, на начало декабря 2021 года в новом личном кабинете было зарегистрировано 14 420 абонентов.Через дистанционные сервисы потребители могут оперативно узнать начисления за тепло, электричество и горячую воду, оформить доставку электронный квитанции, задать интересующие вопросы, а также передать показания приборов учета. Напоминаем, что для корректного начисления платы за отопление передавать показания следует с 23 по 25 число каждого месяца, когда фиксируются показания общедомовых приборов учета.«Мы рекомендуем нашим клиентам использовать онлайн-сервисы, которые позволяют решить практически любой вопрос быстро, без очередей и посещения офиса», - подчеркнул директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Зарегистрироваться в веб-версии Личного кабинета можно по . Также Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства. Скачать мобильную версию можно по ссылкам: , , набрав название приложения «ЭнергосбыТ+».