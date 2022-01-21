Грозит до 5 лет лишения свободы. В Октябрьском районном суде слушается уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Система» Сергея Русакова. Именно эта компания построила

Грозит до 5 лет лишения свободы. В Октябрьском районном суде слушается уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Система» Сергея Русакова. Именно эта компания построила новостройку с двумя «лишними» этажами в микрорайоне Коммунар. В ходе заседания слушали показания потерпевших. Бывшего гендиректора компании «Система» обвиняют в «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Именно под