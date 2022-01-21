По состоянию на 21 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 21 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 49,2 процента из них занято (874), свободны 902 койки.77977 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 308 человек.За период наблюдения в области отмечено 3037 летальных случаев, за сутки – 8 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2022 года лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.