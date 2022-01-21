На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2022 года лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:80 - во Владимире,36 - в Муромском районе,38 - в Ковровском районе,19 - в Вязниковском районе,14 - в Петушинском районе,20 - в Кольчугинском районе,14 - в Юрьев-Польском районе,18 - в Гусь-Хрустальном районе,2 - в Судогодском районе,2 - в Собинском районе,4 - в Радужном,6 - в Камешковском районе,9 - в Гороховецком районе,9 - в Меленковском районе,6 - в Александровском районе,3 - в Суздальском районе,2 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 333 случая заболевания.