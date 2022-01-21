Депутаты Заксобрания рекомендовали администрации региона изыскать дополнительные средства для...

Депутаты Заксобрания рекомендовали администрации региона изыскать дополнительные средства для софинансирования ЗАГСов из областного бюджета.В настоящий момент из-за финансовых проблем их положение оказалось критическим. Действующая на данный момент методика определения финансирования - это фонд оплаты труда плюс двадцать процентов от этой суммы, по словам заведующих ЗАГСами, не позволяет нормально выполнять свои функции. Из-за недостатка средств приходится экономить на всем – даже на канцелярских принадлежностях. Кроме того, законодательство требует от ЗАГСов оказывать услуги всем гражданам России, вне зависимости от региона. В Муроме 90 процентов браков в День семьи, любви и верности заключаются приезжими, но никаких материальных плюсов местный ЗАГС от этого не имеет.Марина Мышленник, заведующая муромским ЗАГСом:- Не 20 процентов от фонда оплаты труда должны выделяться на материальные расходы, например, на содержание помещения, на закупку оборудования, оргтехники, а хотя бы 30 процентов, и эту методику надо менять. Менять, и для этого, я так понимаю, надо обращаться к правительству страны.Александр Нефедов, председатель по госустройству Законодательного Собрания:- Сейчас как комитет рекомендуем нашей администрации - администрации Владимирской области - изыскать дополнительные средства в рамках других программ. Это связано в большей степени и с тем, что ЗАГС несет и представительские функции.