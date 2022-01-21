Жители села Сновицы регулярно остаются без водопроводной воды. По непонятным для них причинам, коммунальщики просто отключают воду в кране. И не на несколько часов, а на 2 или даже 3 дня. Елена

Жители села Сновицы регулярно остаются без водопроводной воды. По непонятным для них причинам, коммунальщики просто отключают воду в кране. И не на несколько часов, а на 2 или даже 3 дня. Елена Манько, жительница с.Сновицы В любой момент снова может прорвать, у нас это чётко происходит. То есть как свет постоянно отключают, так и воду.