Преступление местная жительница совершила в отношении своей приятельницы.

В начале января в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 40-летняя местная жительница по факту кражи денежных средств с ее банковского счета и мобильного телефона. В совершении противоправных действий женщина подозревала свою приятельницу, с которой накануне проводила вечер.Полицейские установили, что потерпевшая, находясь в одном из развлекательных заведений города, встретила свою 25-летнюю знакомую. За время совместного времяпрепровождения в руки последней попал мобильный телефон 40-летней женщины, который она дала на хранение. Воспользовавшись ситуацией, девушка, через онлайн-банк, установленный на телефоне потерпевшей, оплатила свои покупки в ночном заведении, после чего забрала телефон себе, предполагая, что владелица не вспомнит о нем.Когда потерпевшая обратилась к приятельнице с просьбой вернуть телефон, девушка сказала, что его у нее нет.Сотрудники полиции установили местонахождение 25-летней подозреваемой, она дала признательные показания.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 25-летней местной жительницы возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение).