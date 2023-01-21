Психолог раскрыла интимные детали.

Психолог раскрыла интимные детали."Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — звучат слова известной песни, и в словах этих есть доля правды. На работу люди ходят не дела амурные крутить, однако интрижки на рабочем месте не редкость. Статистика такова: служебный роман как акт сближения на трудовом поприще одобряют 55% людей.Об этом в беседе с сообщила психолог Ирина Прокопьева. Она указала на интересный результат проведенного исследования: чем чаще мы видим человека, тем более симпатичным он кажется."20% служебных романов приводят к браку", — заявила специалист по эффективной коммуникации. Этому способствует возможность оценить потенциальную вторую половинку с разных сторон. На работе у многих есть время приглядеться к человеку, узнать его ближе и сложить конкретное впечатление о нем.По словам психолога, после расставания коллеги не всегда способны продолжать работать в одном коллективе. Нередко людям морально тяжело пересекаться с экс-супругами и экс-любовниками, а род деятельности к этому обязывает.В таких случаях неудачный служебный роман может провоцировать увольнение или смену локации для выполнения трудовых обязанностей. При этом Ирина напоминает, что взрослые осознанные люди со зрелым эмоциональным интеллектом умеют оставаться на дружеской ноге.