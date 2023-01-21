Александр Авдеев и исполнил новогоднюю мечту маленьких жителей Владимирской области. Сегодня в...

Александр Авдеев и исполнил новогоднюю мечту маленьких жителей Владимирской области.Сегодня в очередной раз губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал в роли волшебника и встретился с маленькими жителями, участниками всероссийской акции «Ёлка желаний»."Пятилетняя Рита из Коврова мечтала о тюбинге для катания на горке. И теперь ее желание исполнено. Сейчас как раз зима, можно смело его опробовать. Яркая, красивая «плюшка» вызвала у девочки бурю позитивных эмоций. А что может быть лучше и искреннее, чем улыбка ребенка", - рассказывает губернатор.Большую красивую куклу в качестве новогоднего подарка получила Аня из Гороховца. Сейчас её папа мобилизован для участия в СВО."Рад, что удалось пообщаться с ребятами лично. Каждая такая встреча переполняет энергией и добротой от эмоций детей, мечты которых удалось исполнить", - подчеркнул Александр Авдеев.Фото: кадр из видео официального телеграм-канала Александра Авдеева