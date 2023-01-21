Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочим визитом два предприятия в Гороховецком районе.

Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочим визитом два предприятия в Гороховецком районе. Об этом он сообщил в своём-телеграм канале.Сначала глава региона побывал на Денисовском заводе в поселке Пролетарский. Предприятие производит проволоку с покрытием из драгоценных металлов. Продукция используется в медицине и идёт для нужд обороны.На заводе трудятся больше 160 человек, но кадров всё равно не хватает. Губернатор обещал проработать варианты по привлечению сотрудников.Также Александр Авдеев посетил завод «Полимар», который специализируется на выпуске полиэтиленовой пленки для упаковки стекла. Предприятие активно развивается. Два года назад выиграло в номинации «Прорывом года». Губернатор подчеркнул, что благодаря достойной зарплате и хорошим условиям труда на «Полимаре» нулевая текучка кадров.