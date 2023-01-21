Россияне узнают все секреты Фаины Раневской.

Россияне узнают все секреты Фаины Раневской.Несравненная Фаина Раневская, ставшая источником цитат для всех, кто хочет саркастично что-то прокомментировать, наконец-то удостоилась художественного фильма о своей жизни.Мини-сериал из восьми серий уже сняли и с 8 февраля начнут транслировать на сервисе KION. Главную роль в картине исполнила дочь покойной Любови Полищук – Мариэтта Цигаль-Полищук, а режиссировал ее Дмитрий Петрунь, ранее приложивший руку к созданию нашумевшего сериала "Псих".Зрителям откроются темные тайны жизни Фаины Раневской, которые вот уже почти что стали известны широкой публике. Произошло это лишь спустя несколько десятилетий после смерти актрисы: через почти что 39 лет.Создатели фильма покажут и молодость Фаины Гиршевны, где общественность высмеивала ее, а собственный отец мечтал поскорее избавиться от дочери, спихнув замуж. Не обойдут стороной и жизнь Фаины Раневской в столице, куда она отправилась в поисках творческой реализации и где сумела найти народное признание.Своей самоиронией и чувством юмора она заслужила народную любовь, но, увы, не счастье в личной жизни: своего единственного она так и не встретила, а последние годы жизни и вовсе провела в обществе одного лишь беспородного пса по кличке Мальчик.