На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2023 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 — во Владимире
2 — в Муромском районе
3 — в Ковровском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178999 случаев заболевания.