На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 января 2023 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 — во Владимире2 — в Муромском районе3 — в Ковровском районе2 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе3 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178999 случаев заболевания.