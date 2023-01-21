Рассмотрим, что получилось у талантливого музыканта, решившего попробовать себя и в большой литературе.

Рассмотрим, что получилось у талантливого музыканта, решившего попробовать себя и в большой литературе.Рэпер Рич — в миру Ричард Семашков — талантливый поэт, зачитывающий свои стихи под музыкальное сопровождение, сделанное настолько качественно и оригинально, что становится ясно — широкой популярности ему на отечественной рэп-сцене не снискать. Может быть, литературный мир окажется более восприимчив к самобытным творцам.До этого Ричард Семашков успел выпустить детскую книгу и принять участие а двух сборниках. Каким же получился "Тетрис для бедных"?Взрослый, состоявшийся человек приезжает вместе со своей семьей из мегаполиса в небольшой городок или даже деревню. Будь это западная литература, перед нами было бы начало драмы о семейных отношениях и ценностях в духе пьесы Трейси Леттс "Август: Графство Осейдж". Еще один возможный вариант, ставший популярным и у нас — повод для разговора о детских травмах и невыносимости бытия в провинции.Ничего из этого в "Тетрисе для бедных" вы не найдете. Представьте, что Аркаша Кирсанов приезжает в поместье к папеньке без Базарова. Он хорошенько отсыпается, досыта ест, ведет с родней разговоры о жизни, много гуляет и приводит в порядок подрастрепанные петербургским ветром мысли. Все— никаких драм и смертей.На этом разговор о сюжете повести, в виду его отсутствия, можно заканчивать. Но есть одна деталь, которая заставляет читать эти дневниковые записки буквально запоем.Автор безжалостно честен и к самому себе, и к окружающей действительности. За маской лирического героя Ричард Семашков не прячется. Есть он, такой какой он есть, есть его жена, судя по всему крайне мудрая и терпеливая женщина, их сын, есть теща и тесть со своим набором плохих и хороших качеств, своим прошлым и будущим. Есть, повторюсь, такие какие они есть.И есть все их окружающее — то ли город, то ли деревня со странным названием, затерянная где-то в снегу между Кировом и Казанью. Рич не скупится на детали в описании окружающей действительности и каждый маленький фактик, устраиваясь в общую картину, рано или поздно создает эффект узнавания для любого, кто проводил каникулы на даче, жил в деревне, играл в тот самый тетрис для бедных и мылся в деревенский бане. В общем, для всех, кроме, пожалуй, столичных литературных критиков."Вилледж-поэмс" — прямое продолжение "Тетриса…", состоящее из нескольких стихотворений. Похожие образы, похожее настроение. Хороший и простой способ растянуть приятное меланхоличное послевкусие прозы.Бескомпромиссно честный рассказ Рича об отце, где в равной пропорции смешаны горечь и любовь, игра с формами в рассказах о драке в армии и сломанной стиральной машинке (рассказывает чайник)… Каждый рассказ, пожалуй, заслуживает отдельного разговора. Хотя намного полезнее было бы просто прочитать их, благо в словоблудии автора обвинить при всем желании не получится.Подводя итог, стоит констатировать — дебют Ричарда Семашкова в качестве прозаика можно считать удачным. Есть подозрение, что верифицированные и сертифицированные критики выход книги не заметят. Ну так и написана она не для них. А вот остальные 150 миллионов проживающих а России человек, возможно и найдут в ней что-то, что их безусловно зацепит. Что может быть проще, что может быть серьезнее? Что может быть изящнее? Правильно, ничего.