Мэрия Владимирской области утвердила стоимость квадратного метра жилья для расчетов субсидий для...

Мэрия Владимирской области утвердила стоимость квадратного метра жилья для расчетов субсидий для льготников.72,5 тысяч рублей - во столько оценили социальный квадратный метр. Мэрия утвердила стоимость квадратного метра жилья для расчетов субсидий для льготников на первый квартал 2023 года. К концу года ставка была на уровне 71,5. Рост - 1,2%.Этот норматив применяют при расчете субсидии для молодых семей, выплат для многодетных семей, бюджетников, расчета компенсаций для аварийцев и предоставления жилья по договорам соцнайма.В этом году Владимир предоставит соцжилье 8 очередникам, субсидии 24 молодым семьям, выплаты - 9 многодетным и 6 бюджетникам.Фото pxfuel.com