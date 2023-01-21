22 января 2023 года проходит народный праздник Филиппов день и церковный день памяти митрополита...

22 января 2023 года проходит народный праздник Филиппов день и церковный день памяти митрополита Филиппа. В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье.Что можно делать 22 января 2023 года:1. В этот день рекомендуется сходить в баню, чтобы смыть Святки — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника.2. Главное, что нужно делать в этот день — работа. Праздники закончились, пора приводить дом и хозяйство в порядок, приступать к важным делам и начинаниям на основной работе.3. Нужно думать только о хорошем, позитивном, удаче и счастье. Проявляйте сдержанность, даже если кто-то вас провоцирует и сильно нервирует. Агрессия, ссоры и скандалы сегодня приведут только к проблемам.Что нельзя делать 22 января 2023 года:1. Нельзя смеяться над другими людьми, издеваться, потешаться, обзывать, ругать — навлечь на себя и своих близких беды.2. Нельзя пришивать пуговицы, иначе не сможешь избавиться от старых проблем.3. Не рекомендуется отправляться в дальний путь — к неудачам в пути. Если отменить его никак нельзя, выходя из дома нужно подметать пол перед собой.Народные приметы на 22 января 2023 годаЯсный день — хороший урожай.Скот стремится со двора в стойло — к похолоданию.Вьюга — ненастное лето.Вороны и галки сидят на самых верхушках деревьев — к усилению мороза.На закате солнце окрашивается в пурпурный цвет — будет буран и мороз.Тучи плывут по небу против ветра — скоро наступит снегопад.Вороны кружат в небе — к снегопаду.Фото pxfuel.com