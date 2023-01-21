Осужденные исправительных учреждений Владимирской области продемонстрировали свои шедевры.
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Осужденные исправительных учреждений Владимирской области продемонстрировали свои "шедевры".
В исправительных учреждениях Владимирской области территория украшена экспозициями из снежных скульптур, сделанными руками осужденных. На прилегающих к отрядам участках выросли новогодние ели, поселились сказочные и мультипликационные персонажи и, конечно, символ наступившего 2023 года - кролик.
"Каждый год осужденные демонстрируют свои «шедевры», мастеря из снега фигуры различных сказочных персонажей, животных, которые по восточному календарю являются символами года. Задумки осужденных всегда интересны и воплощаются в уникальные композиции. Каждое исправительное учреждение постаралось максимально использовать оригинальные дизайнерские решения", рассказали в УФСИН Владимирской области.
Подобные мероприятия, проводимые в исправительных учреждениях Владимирской области, направлены на раскрытие творческого потенциала осужденных, формирование у них уважительного отношения к обществу, а также повышение их образовательного и культурного уровня.
Фото УФСИН по Владимирской области