Осужденные исправительных учреждений Владимирской области продемонстрировали свои шедевры. В...

Осужденные исправительных учреждений Владимирской области продемонстрировали свои "шедевры".В исправительных учреждениях Владимирской области территория украшена экспозициями из снежных скульптур, сделанными руками осужденных. На прилегающих к отрядам участках выросли новогодние ели, поселились сказочные и мультипликационные персонажи и, конечно, символ наступившего 2023 года - кролик."Каждый год осужденные демонстрируют свои «шедевры», мастеря из снега фигуры различных сказочных персонажей, животных, которые по восточному календарю являются символами года. Задумки осужденных всегда интересны и воплощаются в уникальные композиции. Каждое исправительное учреждение постаралось максимально использовать оригинальные дизайнерские решения", рассказали в УФСИН Владимирской области.Подобные мероприятия, проводимые в исправительных учреждениях Владимирской области, направлены на раскрытие творческого потенциала осужденных, формирование у них уважительного отношения к обществу, а также повышение их образовательного и культурного уровня.Фото УФСИН по Владимирской области