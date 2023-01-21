В областном центре собираются обновить площадь Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В 2023 году начнется первый этап реновации площади. На эти цели выделили 15 миллионов рублей.

В областном центре собираются обновить площадь Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В 2023 году начнется первый этап реновации площади. На эти цели выделили 15 миллионов рублей. Напомним, за полномасштабную реновацию площади Победы проголосовали владимирцы еще в конце мая. Свой голос объект отдали 21 560 человека. Всего в голосовании приняли участие 42 223 владимирца.