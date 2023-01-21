Прокуратура Владимирской области открыла горячую линию по качеству уборки наледи и снега....

Прокуратура Владимирской области открыла "горячую линию" по качеству уборки наледи и снега.Теперь жители Владимирской области могут лично обратиться на «горячую линию» по вопросам качества и своевременности уборки дорог, общественных пространств и придомовых территорий от снега и наледи, сообщает прокуратура Владимирской области.На плохую расчистку общественных пространств, дорог и придомовых территорий можно пожаловаться по телефону: +7 (84922) 32-37-86.Режим работы линии - в будни с 9:00 до 18:00Жаль, что можно звонить только по будням. Сегодня, после похолодания город превратился в сплошной каток.Фото pxfuel.com