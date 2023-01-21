Прокуратура Владимирской области требует принять меры к сохранности памятника Великой Отечественной...

Прокуратура Владимирской области требует принять меры к сохранности памятника Великой Отечественной войны в Киржаче.Главе администрации микрорайона Красный Октябрь Владимирской области придется совершить патриотический поступок.Жители микрорайона Красный Октябрь города Киржача обратили внимание исполняющего обязанности прокурора Владимирской области Андрея Жугина, что власти города недостаточно патриотичны. Прокуратура провела проверку и теперь главе администрации города придется совершить патриотический поступок.Претензии у жителей к городским властям в том, что они недостаточно внимания уделяют состоянию памятника «Героям десантникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в микрорайоне Красный Октябрь.Право собственности на него за муниципалитетом признал суд, но чиновники никаких мер, чтобы взять его на баланс, не приняли. Соответственно, на 2023 год в бюджете города не заложены средства для сохранения и реставрации объекта.Нарушения глава городской администрации Надежде Скороспеловой, хочет она этого, или нет, устранять придется — в ее адрес прокуратура направила представление.Фото pxfuel.com