Посвящение недооцененному мастеру - Николаю Курникову. Коллекционеры охотились за его картинами по...

Посвящение недооцененному мастеру - Николаю Курникову. Коллекционеры охотились за его картинами по всему миру. Сейчас работы этого самобытного художника можно увидеть во Владимире. Смотрим с Верой КуликовойС этого осеннего курниковского пейзажа, признается Сергей Калиненко началась его коллекция владимирской живописи. Впервые работы Николая Курникова коллекционер увидел в Центральном доме художника в Москве и был поражен их красотой. Несколько картин мастера удалось приобрести во время поездки в Суздаль, где художник жил с 80-х годов.Сергей Калиненко, коллекционер владимирской живописи:- И я горжусь, что он у меня один из первых художников владимирских Владимирской земли это Николай Федорович, потому что я считаю его очень достойным плеяды наших владимирских мэтров.Картины Курникова можно сравнить с бриллиантами - говорит коллекционер. Особенно любимы эти лодочки. К сожалению, ни в Центре Изо, ни во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике работ художника нет. Большинство его ранних полотен были увезены за границу. Для создания каталога московским коллекционерам пришлось обратиться в Музей русского искусства в Миннеаполисе, США.Сергей Калиненко, коллекционер владимирской живописи:- И так получилось, что он прислали в каталог всего 22 работы, но мы точно знаем, чтоб были проданы больше 130 работ им. Огромные полотна раннего периода. Это 63 -69 год. Великолепные вещи! Где они, к сожалению, мы не знаем! Поиски ведем. Может быть что-то когда - нибудь всплывёт, но там уровень высочайший.Возвратить работы владимирского художника из-за рубежа удалось его сыну Василию. Выставку готовили почти три года.Василий Курников , коллекционер:- Некоторые работы были в Париже. Вот за ними мне удалось съездить. Я их оттуда забрал чудом! К сожалению, работы из США, ну из-за того, что проблемы с логистикой не доехали! Но мы получили фотографии и вставили их в альбом. Ну и множество коллекционеров очень любезно предоставили свои работы порядка 10 человек.При жизни Николай Курников не провел ни одной персональной выставки, о его творчестве не написано ни строчки. Надежде Севастьяновой пришлось по крупицам собирать материал.Надежда Севастьянова, искусствовед:- Николай Курников поступил в заочный институт имени Крупской, учился и попал к прекрасному преподавателю-выпускнику Академии художеств, и благодаря этому человеку, он просто как бы поднялся вверх, а потом, для художников важны были поездки на творческие дачи. Он был на творческой даче и с Бритовым, и с Кокуриным. Поэтому, конечно, творческая дача тоже университет.Сергей Калиненко, коллекционер Владимирской школы живописи:- Это явление в русской культуре огромное, которое не то, что признано всем миром. А мы это все чувствуем. Равнодушных к этому искусству нету никого!Именно в Суздале Курников нашел свой стиль. Стал узнаваемым и неповторимым. Познакомиться с пейзажами художника влюбленного в свой край можно в Областном Центре изобразительного искусства.Выставка продлится до 12 февраля.Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.