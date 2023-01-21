Горожане проголосовали за обновление этой зоны в прошлом году. Идею поддержали более половины владимирцев, участвовавших в опросе.

Реновация площади Победы во Владимире начнётся в 2023 году, - сообщает пресс-служба городской администрации. На ремонт выделят 15 миллионов рублей.Горожане этой зоны в прошлом году. Идею поддержали более половины владимирцев, участвовавших в опросе.Кроме того, по программе «Комфортная городская среда» в области благоустроят 83 территории. В течение года отремонтируют 56 дворов и 27 общественных пространств.