Жители столицы собрали для детей из новых регионов и участников СВО более 156 тысяч подарков. Об итогах акции Москва помогает мэр города Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Жители столицы собрали для детей из новых регионов и участников СВО более 156 тысяч подарков. Об итогах акции "Москва помогает" мэр города Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.Помимо подарков, москвичи отправили более 12 тысяч поздравительных открыток для участников специальной операции, семей мобилизованных и детей из новых регионов, сообщил Собянин.По словам мэра, для вручения подарков волонтеры преодолели более 20 тысяч километров и побывали в 10 городах. Они навестили множество семей и социальных учреждений, градоначальник.Акция "Москва помогает" завершилась 8 января. Пункты сбора гуманитарной помощи работали на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, на ВДНХ и в других популярных местах столицы.Для детей из новых регионов жители столицы приносили книги, игрушки и сладкие наборы. Для участников специальной операции – теплые вещи, термобелье и подарочные мужские наборы. Каждый желающий мог приложить к посылке открытку с теплыми пожеланиями.Встречу Нового года столица бойцам российской армии и жителям новых регионов. На представлениях "Елки Мэра" побывали 60,8 тысячи детей и взрослых, в том числе более 10 тысяч членов семей мобилизованных москвичей.