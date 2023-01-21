Спортсмены Владимирской области показали лучшие результаты на Всероссийском турнире по самбо. В...

Спортсмены Владимирской области показали лучшие результаты на Всероссийском турнире по самбо.В Рыбинске состоялся Всероссийский турнир по самбо «Памяти почетного гражданина города Рыбинска В.С.Яковлева». Участвовало более 170 борцов из 18 регионов. Соревнования являются официальным отбором на первенство России, которое состоится в феврале 2023 года в Армавире.Спортсмены Владимирской области показали следующие результаты.Золото завоевал владимирский самбист Андрей СорокинБронза — у Никиты Яшухина (г. Владимир) и Всеволода Котова (г. Ковров)Фото: фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области