Спортсмены Владимирской области показали лучшие результаты на Всероссийском турнире по самбо.
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Спортсмены Владимирской области показали лучшие результаты на Всероссийском турнире по самбо.
В Рыбинске состоялся Всероссийский турнир по самбо «Памяти почетного гражданина города Рыбинска В.С.Яковлева». Участвовало более 170 борцов из 18 регионов. Соревнования являются официальным отбором на первенство России, которое состоится в феврале 2023 года в Армавире.
Спортсмены Владимирской области показали следующие результаты.
Золото завоевал владимирский самбист Андрей Сорокин
Бронза — у Никиты Яшухина (г. Владимир) и Всеволода Котова (г. Ковров)
Фото: фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области