Стали известны имена мастеров, изготовивших печки для военнослужащих в зоне СВО. Их сделали...
Стали известны имена мастеров, изготовивших печки для военнослужащих в зоне СВО. Их сделали студенты 3 курса Гусевского стекольного колледжа, будущие профессиональные сварщики Куртасов Д., Алексенко Д., Гвоздев Д. под руководством мастера производственного обучения Полковникова В.П.
"Мы желаем военнослужащим, которые защищают нас, здоровья, терпения, победы и скорейшего возвращения домой.
Очень приятно, что студенты нашего колледжа не равнодушны к происходящим событиям" - прокомментировали в учебном заведении.
Ранее мы писали: "Из Владимирской области бойцам в зону СВО доставили походную баню".
Фото: группа вконтакте БОЕВОЕ БРАТСТВО г.Гусь-Хрустальный