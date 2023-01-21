Стали известны имена мастеров, изготовивших печки для военнослужащих в зоне СВО. Их сделали...

Стали известны имена мастеров, изготовивших печки для военнослужащих в зоне СВО. Их сделали студенты 3 курса Гусевского стекольного колледжа, будущие профессиональные сварщики Куртасов Д., Алексенко Д., Гвоздев Д. под руководством мастера производственного обучения Полковникова В.П."Мы желаем военнослужащим, которые защищают нас, здоровья, терпения, победы и скорейшего возвращения домой.Очень приятно, что студенты нашего колледжа не равнодушны к происходящим событиям" - прокомментировали в учебном заведении.Ранее мы писали: "Из Владимирской области бойцам в зону СВО доставили походную баню".Фото: группа вконтакте БОЕВОЕ БРАТСТВО г.Гусь-Хрустальный