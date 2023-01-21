Страна простилась на этой неделе с величайшей актрисой Инной Чуриковой, ставшей для миллионов людей...

Страна простилась на этой неделе с величайшей актрисой Инной Чуриковой, ставшей для миллионов людей дорогим и близким человеком. Ее роли - явление в отечественной культуре. Давайте вспомним легендарные фильмы актрисы, снятые на владимирской земле.Бесценные воспоминания и кадры 1969 -ого.Тогда Михаил Матюшкин - студент муромского филиала Всесоюзного Машиностроительного института.Михаил Матюшкин, председатель ГТРК " Владимир" с 1999 по 2008 годы:- Мы изображали охрану и свиту Жанны. В перерывах фотографировали актеров. Снимали друг друга. Кстати на съемках эпизодов - "Съемка на Париж" в руках у нас было настоящее европейское средних веков оружие. Правда с фондовыми номерами музеев Ленинграда и Москвы.Сцены с Жанной Д"Арк снимали в районе барской усадьбы Спас - Седчино в 20 километрах от Мурома. Там возвели декорации средневекового замка. А здесь на танцплощадке в Окском парке студенты уже без шлемов.Среди танцующей молодежи и участники народного ансамбля "Россияночка". Танцплощадки уже нет , а вот огромное дерево стоит и поныне. Вообще Муром- Речинск по фильму- и сегодня узнаваем с кадров. Вот вокзал, Благовещенский монастырь с курсирующими автобусами, Дом Зворыкина- изобретателя телевидения на заднем плане. А эти фото сделаны уже как говорится "за кулисами". Михаил Александрович, рассказывает: Инна Чурикова тогда покорила своей мягкостью и доброжелательностью, а еще своими лучистыми, выразительными глазами. Они когда-то сразили наповал и молодого режиссера Глеба Панфилова.Глеб Панфилов, кинорежиссер:- Инну увидел в 68-ом. Как лицо девушки, не зная, что за актриса. Эта замечательная девушка Инна Чурикова. Я искал ее. Не знал, что это Марфушка, колдунья- "Старшая сестра" от трансформации. Урок на всю жизнь.Первый фильм Глеба Панфилова с Инной Чуриковой -" В огне брода нет"- тоже снимали в городе на Оке. Это была реальная история юной санитарки - художницы Тани Теткиной, казненной белогвардейцами. Муром идеально подошел кинематографистам после многочисленных поисков. Здесь нашли старую железнодорожную станцию с пакгаузом- водокачкой. Муромские железнодорожники поработали декораторами- отыскали старые вагоны. В итоге эти кадры воспринимаются сегодня как кинохроника.Владимир Иванович Лутай, ветеран вагонного депо:- Радость была, что и мы причастны к этому кинофильму. Станция Безлесная Муром-2, которого уже нет.А это Владимир 1974 года. Или Златоград -в фильме Панфилова "Прошу слова". Прекрасная киноработа Инны Чуриковой в роли Елизаветы Уваровой- председателя горисполкома. Дальновидная женщина- политик отстаивает свою мечту- построить мост в старинном городе. Сегодня интересно оценить на кинокадрах советский Владимир, заклязьменские места и улицу Егорова с новостройками, куда мэр Уварова едет решать вопрос экстренной эвакуации людей из треснувшего дома , даже первый венгерский Икарус на улицах Владимира. В массовках снимались владимирцы.Игра Инны Чуриковой и сам фильм удостоены награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах . А вот фильм "Тема" станет триумфатором уже Берлинского фестиваля в 1987-ом. Но прежде пролежит на полках несколько лет . Свой 4 фильм на владимирской земле Панфилов снимет в Суздале и откроет в 20 веке имя нашего удивительного земляка Александра Балдёнкова.Героиня Чуриковой - экскурсовод Саша Николаева- на суздальском кладбище читает стихи вязниковско- палехского поэта- иконописца Александра Балдёнкова. Родом из деревни Маланьино. Наш малоизвестный земляк стал незримым героем культового фильма. Портрета "бедного гения" в те времена не нашли, и заменили на фактурное фото суздальского поэта Ивана Абрамовича Назарова. Эти малоизвестные факты и сегодня подогревают интерес к картине. Сохранились и снимки легендарной актрисы на съемках в Суздале. К сожалению, сетуют сотрудники владимирской областной научной библиотеки, которые несколько лет работают над электронным кинопроектом , не часто горожане готовы поделиться своими фото.Елена Пищулина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству:- Мы продолжаем проект "Край Владимирский снимается в кино". Мы потихоньку собираем материал и выкладываем на нашем электронном проекте. Он у нас не замер. Живет своей жизнью. Хотелось бы обратиться к жителям области, чтобы они поделились воспоминаниями о съемках.За "киноэксклюзив" Елена Пищулина благодарит Михаила Матюшкина - первого участника проекта. Эти уникальные фото, как редкие издания и газетные статьи, хранят память о встречах с Инной Чуриковой. Всенародной актрисой.Татьяна Воронцова. Александр Голубев. Вести- Владимир.