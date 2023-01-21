35 многоквартирных домов Владимира отобрали в мэрии для благоустройства в текущем году. На эти цели направят свыше 98 миллионов рублей из федерального,областного и городского бюджетов. На

35 многоквартирных домов Владимира отобрали в мэрии для благоустройства в текущем году. На эти цели направят свыше 98 миллионов рублей из федерального,областного и городского бюджетов. На благоустройство двороввыделят 63 миллионов рублей, еще около 3 миллионов рублей собрали сами жильцы. У домов заасфальтируют тротуары, подходы к подъездам и зоны в местах проезда (в рядедворов, также, оборудуют