В деревне Переложниково Владимирской области пройдет традиционный фестиваль пельменей. В 2021 году...

В деревне Переложниково Владимирской области пройдет традиционный фестиваль пельменей.В 2021 году на празднике «Зимние забавы» впервые был организован мастер-класс по лепке пельменей. В деревне Переложниково, где проходил праздник, налепили 3 000 пельменей. Можно было попробовать пельмени, приготовленные по разным рецептам.В 2022 году фестиваль пельменей стартовал во 2-й раз, уже как отдельное мероприятие. Кроме мастер-класса по лепке пельменей была открыта чайная комната, проведена лотерея, подготовлен концерт. Была организована ярмарка, на которой можно было приобрести местные полуфабрикаты, конечно же, пельмени, тушёнку, различные соленья и выпечку.В этом году районный фестиваль пельменей в деревне Переложниково запланирован на 4 февраля, начало в 11 часов. Самый вкусный и сытный фестиваль не только сохранит программу, но и расширит её новыми сюрпризами для гостей.Фото www.pxfuel.com