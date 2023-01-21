ДТП произошло 21 января недалеко от деревни Лобаново Гусь-Хрустального района

ДТП произошло 21 января недалеко от деревни Лобаново Гусь-Хрустального района, - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Автомобиль «Сузуки» въехал в автобусную остановку.За рулём иномарки находилась 40-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением.Людей в момент аварии на остановке не было. Госпитализация потребовалась водителю и 15-летнему пассажиру. Обстоятельства ДТП уточняются.