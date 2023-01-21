20 января в Покрове произошел пожар в многоквартирном жилом доме №55 на улице 3-го Интернационала. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 16-51. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. К

20 января в Покрове произошел пожар в многоквартирном жилом доме №55 на улице 3-го Интернационала. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 16-51. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. К их прибытию в квартире на первом этаже 4-этажного дома стоял густой дым. Для тушения огня спасатели сформировали звено газодымозащитной службы. Они быстро погасили горение внутренней отделки