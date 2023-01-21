Так приятно отдохнуть в субботу не только душой, но и телом. А значит отправимся в Суздаль - самый...

Так приятно отдохнуть в субботу не только душой, но и телом. А значит отправимся в Суздаль - самый большой банный комплекс России "Горячие ключи". Узнаем как правильно париться зимой вместе с Юлией ШуваловойИдём в баню. Погреемся и забудем про морозы! Зимой это особенно полезно для организма. Закаляет и стимулирует иммунитет.-Сейчас попаримся?-Попаримся!Веник в бане - всему голова. Начинают изготавливать их в первые дни после Троицы. Тогда весь сезон мягкие и душистые. А вот какой выбрать березовый или дубовый? Парильщик Александр Зайцев знает все секреты.Александр Зайцев, пар-мастер:- Береза - она хлесткая и мягкая. Ей мыться как мочалкой и париться хорошо. Дубовый больше пару забирает. Он по-жестче.Мы в баню за острыми ощущениями - берём дубовый. Александр использует технику ритмичного парения. Называется "питерский паровозик". Слышите почему?В стране "блаженства" - температура 60 градусов, влажность аналогичная. Видно, раскраснелась, значит пошло на пользу.Александр Зайцев, пар-мастер банного комплекса "Горячие ключи":-А чем сильнее вы бьете, тем больше шлаков выходит?-Не совсем. Здесь больше пары нагоняешь. Кому как нравится. Кому-то нравится посильнее, кому-то послабее.В первый заход прогреваемся дольше обычного. А потом... моржи окунаются в прорубь. Такое повторить я не осмелилась, но и без контрастных процедур не осталась - ледяной душ.- Ааааааа!!!А теперь бегом греться. Если не дать сосудам "разжаться" произойдет спазм и заболит голова.- Ой лафа.Искупаться в чане, словно молодильных грейпфрутов наесться! Здесь масса витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Разделяет удовольствие с нами Марина Куршакова.Марина Куршакова, руководитель банного комплекса "Горячие ключи":- Температура в чане 38 градусов. Это дополнительное прогревание ещё. Пихтовые ветви они очень полезны способствуют укреплению нашего иммунитета.Вновь - в баню!- На улице морозец знатный!Попарились, накупались. Что дальше? Специалисты предлагают сеанс ухода за телом.Марина:- Давайте попробуем натуральный пилинг. Мёд увлажняет кожу, питает её, тимьян устраняет сухость на коже.Смешиваем 100 граммов меда и 50 граммов тимьяна. И вуаля! Косметическое средство готово.иНаносить такой пилинг можно на всё тело.Юлия Шувалова:- Ещё полезно мёд намазывать на грудь, особенно после простуд. Он прогревает легкие. Выводит все инфекции.Для безопасного парения достаточно пяти заходов. Каждый не больше 10 минут.- Какая замечательная у меня работа, париться в баньке!Не забываем больше пить! Воду или чай - выбираем на свой вкус.-А пенного можно?-Спиртного нежелательно.-А почему?-Спиртное в бане противопоказано.Значит в Ленинград, как в фильме "С легким паром" не летим. Остаемся в Суздале! А здесь аж 19 разных бань: соленая, алтайская, сибирская. Эх, напаримся!Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"