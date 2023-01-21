Владимирская область оказалась в красной зоне по вымиранию бизнеса. Владимирская область...

Владимирская область оказалась в красной зоне по вымиранию бизнеса."Владимирская область оказалась в красной зоне в рейтинге регионов Центрального Федерального округа по вымиранию бизнеса. Это – 11 место из 18", - сообщили эксперты.В большинстве регионов страны бизнес закрывается чаще, чем открывается. В ЦФО в минусе оказались 15 регионов.По словам экспертов, сказывается влияние пандемии. Хуже всего ситуация в Воронежской области. Там в 2022 году закрылось более 5 тыс. коммерческих предприятий, а открылось – менее 2 тысяч. Это рекордная разница даже в масштабах России.Например, в Смоленской области бизнесы открываются почти вдвое чаще, чем закрываются. Большинство новичков работают в сфере торговли – рядом торговый коридор через Белоруссию в Европу. Немногим хуже дела в Москве и Московской области."Вымирание бизнеса в прошлом году пока мало связано с санкционным кризисом. Две трети предприятий были фиктивными или давно мертвыми и их закрыли налоговики. И лишь каждую шестую компанию ликвидировали по решению руководства. Начавшаяся несколько лет назад кампания по зачистке фиктивного бизнеса подходит к концу. Темпы в регионах отличаются – в основном из-за расторопности местных, а не из-за экономической обстановки", – подчеркивают эксперты.Фото pxfuel.com