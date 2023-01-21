Власти во Владимирской области отменили решение о сносе исторического особняка в...

Власти во Владимирской области отменили решение о сносе исторического особняка в Кольчугино.Местные жители создали петицию против демонтажа особняка. Они уверены, что здание — уникальный памятник архитектуры, который нуждается в охране."В Кольчугино это единственный сохранившийся дом такой планировки, подобных больше нет. Он уникален, как и само здание. Это здание с необычной крышей, напоминающий сказочный терем, было построено в 1913 году по проекту архитектора Алексея Верещагина — автора 13 памятников на Бородинском поле. Особняк имеет каминный зал, просторные комнаты и обогревался пятью печами, в нём также расположен уникальный камин, отлитый на заводе Франца Сан-Галли в Санкт-Петербурге", - рассказали краеведы.Власти города Кольчугино Владимирской области отменили решение о сносе двухэтажного особняка, построенного на улице Володарского более ста лет назад. Администрация также рассмотрит вопрос о включении здания в реестр охраняемых объектов культурного и исторического наследия.Фото pxfuel.com