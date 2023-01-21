Что можно сделать буквально из ничего, и при этом наполнить магией не только комнату, но и...

Что можно сделать буквально из ничего, и при этом наполнить магией не только комнату, но и ,например, театральную сцену? Оказывается во Владимире этому можно научиться и получить интереснейшую и редкую профессию художника- бутафора. Любовь Клюквина все расскажет и покажет.Кабинет по обмену премудростями и обману реальности. Коллектив женский. Атмосфера - расслабляющая. Здесь в мастерской общежития колледжа культуры создаются театральные декорации, бутафорские предметы уровня произведений искусства. Применение их почти безгранично: театральные спектакли, праздничное оформление, домашний и коммерческий декор. А начинается все с эскиза в полную величину и выбора материалов: папье-маше, гофрокартон, пенопласт, пластик.Лидия Орлова, студентка театрально-декорационного отделения:- Это архитектурная деталь. За основу был взят картон. Также папье-маше обклеено вот. И набираю бумажную массу для объема. Я зашпаклюю все это и уже буду имитацию камня делать.Бутафория - это существенная экономия. Денег, но не времени. Ольга и Арина тоже взялись за камень. Свою Кариатиду, женскую версию Атланта, они доделывают ещё за предыдущим курсом.Ольга Орлова и Арина Рогова, студентки театрально-декорационного отделения:- Мы делаем из манекена. За основу был взят. Остальное из папье-маше было сделано ну и шпаклевки, как вы видите. Расслабляет, очень интересно.Еще за 2 тысячи лет до нашей эры китайцы делали из папье-маше доспехи. Бутафорские изделия достаточно прочные, носорог ли это - копия медных врат Пизанского собора или греческий глиняный ритон с головой барана.Лилия Трихаева, преподаватель дисциплины изобразительное искусство:- Вот у нас имитация металла. Улитка полностью выполнена, пенопласт, бумага-крафт, техника-папье-маше. В результате получается вот такая полная копия металлическая.- И она легкая?- Да она вообще очень легенькая.Материалы могут быть и неожиданные. Примеры использования обычных вещей вместо, например, "футуристического" реквизита, все видели в кино.Инструмент Энакина из "Звездных войн" - игрушка для собак, коммуникатор Квай-Гона - бритва, световой меч Люка Скайуокера - ручка от старой камеры, инструмент механика из "Мандалорца" - термометр. В колледже культуры тоже полно хитрецов.-Вот здесь у нас макарончики. Вы не узнаете из чего они сделаны?- Шнурки, да?- Да.С итальянского бутафория переводится - "выбрасывай". То есть это то, что не жалко. Перевод можно связать и с "бросовостью" используемых материалов. Анастасия Любшина создает демона Горгулью из обрезков пеноплекса, смятой бумаги, монтажной пены и шпаклевки. Осталось зашкурить и покрасить.Анастасия Любшина, студентка театрально-декорационного отделения:- Ходим по магазинам, собираем картонные коробки. Мы делаем из него...Вообще все можно сделать из него. Собираем так же какие-то бумажки, листовки, объявления, чтобы сделать из него папье-маше. Ну а так из дома мелочевку всякую тащим. Очень нужны бутылки ещё, чтобы делать колера различные и просто нужен пластик.Приносите - будут рады! Эта мастерская, как небольшой мусороперерабатывающий завод. Для контраста любопытный факт о самой дорогой в мире бутафории из книги рекордов Гиннеса.Она стоила чуть больше 10 миллионов долларов. Монументальный муляж представлял собой точную копию испанского галеона в натуральную величину. Построили его для фильма Романа Полански "Пираты". На корабль потратили четверть бюджета фильма, а собрать удалось лишь одну 26-ю его часть. Студенты театрально-декорационного отделения масштабных работ тоже не боятся. Работа 4-го курса. Большая псевдобронзовая бутафорская скульптура. Маски сняты с лиц учащихся.Владимир Иванов, преподаватель рисунка, живописи:- Бутафорская скульптура "Бременские музыканты". Это коллективная работа. Ребята делились на группы во время практики. Например, три человек делали осла, по два на собаку, кота и один на петуха.Муляжи использовались даже на войне. Во вторую мировую в США появились целые бутафорские города. Населенных пунктов с этих фотографиях не существовало никогда.Обман и смекалка в военное время - основы выживания. Искусственные города американцы создали после того, как на Перл-Харбор напали японцы. Страна тогда лишилась главной базы тихоокеанского флота. Вглядитесь. Это авиационный завод до маскировки, а это после. Декорации возводили профессионалы из Walt Disney. Крыши промышленных гигантов превратили в фермерские угодья. Военные инженеры и строители проложили туннели и вентиляционные шахты, чтобы под этими бутафорскими городками ежемесячно выпускали по 300 бомбардировщиков.Учеников театрально-декоративного отделения обучают специалисты высших категорий уже в течение 18-ти лет. Выпускники могут выполнить дизайн-проект любого интерьера.Екатерина Рыжова, председатель цикловой комиссии:- Я всегда ребятам говорю, вы владеете такими технологиями. Сейчас много всего меняется: интерьеры, те же кафе. Мы можете постучаться в какое-то кафе и сказать: "Вы знаете, как-то у вас не очень интересно. А мы вам сейчас сделаем очень интересно, и вам это будет дешево, недорого. А мы вам можем сделать и мраморные стены, и малахит, и все у вас здесь может быть в бронзе, любой металл они могут имитировать. Они просто волшебники.Любимый магазин всего отделения - строительный, рассказывают девушки. И они не шутят. Ведь театральные декорационные технологии развиваются только тогда, когда в мастерской главенствуют смелость и эксперимент.Любовь Клюквина, Илья Хлудов, Вести-Владимир