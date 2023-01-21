Во Владимире в ходе профилактической акции удалось предотвратить мошенничество. Чаще всего...

Во Владимире в ходе профилактической акции удалось предотвратить мошенничество.Чаще всего жертвами мошенничества становятся пенсионеры, которые под влиянием стресса переводят или отдают крупные суммы. Перед началом профилактического мероприятия полицейские довели до общественников типичные признаки, свидетельствующие о том, что человек пытается или совершает финансовые операции под чьим-то влиянием.Участники акции обращались к гражданам и подробно разъясняли, какие уловки используют аферисты, чтобы завладеть деньгами. Полицейские рекомендовали ни при каких обстоятельствах не сообщать данные банковских карт, не переводить деньги на так называемые «безопасные счета», не устанавливать на телефоны неизвестные приложения.Информируя посетителей и вручая тематические памятки, волонтеры обратили внимание на пожилую женщину, пытавшуюся перевести через банкомат, как оказалось, 300 000 рублей. Задав несколько вопросов, студенты поняли, что взволнованная пенсионерка действует по указанию мошенников и сообщили об этом полицейским. Пообщавшись с участковым полиции, женщина осознала, что разговор с аферистом мог привести к потере всех ее сбережений."Еще одну бабушку удалось убедить полицейским и общественникам не переводить свои деньги на неизвестные счета в другой день проведения профилактического мероприятия. Только после общения с настоящим участковым и связавшись с родственниками, 73-летняя женщина поняла, что могла лишиться 400 000 рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото УМВД России по Владимирской области