Завтра днем погода во Владимирской области будет с переменной облачностью, без...

Завтра днем погода во Владимирской области будет с переменной облачностью, без осадков.Температура воздуха днем повысится до -5°C, ветер южный - 2 м/с .Ночью столбик термометра опустится до -8°C, ветер сменится на юго-восточный.Давление повысится с 763 до 767 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.Фото pxfuel.com