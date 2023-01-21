Во Владимирской области будет внедрена платформа для блокировки звонков и сообщений с подменных...

Во Владимирской области будет внедрена платформа для блокировки звонков и сообщений с подменных номеров.В России заработала единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод». Ее запустил главный радиочастотный центр (подведомственный Роскомнадзору).Платформа создана для блокировки звонков и сообщений с подменных номеров. К системе уже подключилась тройка операторов: «Вымпелком», МТС и «Мегафон». Однако, как отметили эксперты, проблема с телефонным мошенничеством решится только с присоединением к системе всех операторов связи.Ожидается, что «Ростелеком» и Tele2 присоединяться в первом квартале текущего года, а общий мониторинг контроля вызовов операторами будет доступен к концу 2023 года.Фото pxfuel.com