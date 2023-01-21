Крещенская вода в каждый дом, - такая православная акция реализуется во Владимире уже третий год...

"Крещенская вода в каждый дом", - такая православная акция реализуется во Владимире уже третий год подряд. В этом году её масштабы значительно увеличились. Кто участвует в проекте - расскажет наш корреспондент Любовь Клюквина.- Ещё одна.- С удовольствием возьму.- Берите!- Спаси Господи!Искренняя радость и благодарность. Верующие делятся с активистами конфетами, мандаринами, рождественскими сувенирами. Так во Владимире реализуется праздничная православная акция "Крещенская вода в каждый дом" - этот часть совместного проекта владимирской областной библиотеки для детей и молодежи и владимирской епархии "Симфония веры". Он начался в пандемию коронавируса.Анастасия Чичерова, ведущий библиограф владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Мы предложили вот такой способ помощи пожилым гражданам, людям, которым пришлось находиться дома по состоянию здоровья, либо по какой-то другой причине уважительной причине. И мы решили совместно с епархией, совместно с Георгиевским храмом эту акцию. Развозить эту воду по домам, по адресам.Масштаб акции увеличивается с каждым годом. Раньше участвовал только Георгиевский храм - сейчас к нему присоединились и другие, в которых есть молодежные объединения: Сретенский, Князь-Владимирский, Казанский и Вознесенский. Люди обращались к волонтерам через библиотеку, соцсети, и объявления в храме. В итоге крещенскую воду получили больше ста семей.Лидия Сорокина, прихожанка:- Спасибо за такое действие, за помощь такую.//Я окропляю ей весь дом. Особенно ложе, особенно кровать и натощак сама пью.Воду освещают в сочельник и в день Крещения Господня - 18 и 19 января. В эти дни служба проходит особенно торжественно. К крещенской воде стоит относиться благоговейно, как к святыни, говорит сотрудник молодежного отдела владимирской епархии, но при этом не стоит наделять её магическими свойствами.Кирилл Спиридонов, заместитель руководителя молодежного отдела владимирской епархии:- По телевизору показывают очень много открытий якобы ученых, что особый состав воды и так далее. Для верующего человека это вторично. Если ученые там что-то обнаружили, ну хорошо, а мы, верующие люди, знаем по опыту, что крещенская вода помогает, что она, действительно, во исцеление души и тела нам дается.//А хранить её нужно в отдельном специальном месте в таре, которая вам удобна, выделенная специально для этого, т.е не смешить её с какими-то бытовыми предметами.А принимать с молитвою и верой во благо здоровья души и тела. Любовь Клюквина, Илья Хлудов