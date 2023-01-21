Во Владимирской области откроется дополнительная развязка на федеральной трассе М-12. Губернатор...

Во Владимирской области откроется дополнительная развязка на федеральной трассе М-12.Губернатор Александр Авдеев анонсировал открытие дополнительной транспортной развязки на М-12 в Судогодском районе. Она позволит водителям из Судогды и Гусь-Хрустального сократить время для въезда на новую скоростную трассу.Съезд начали строить на 140-м километре М-12 –– на пересечении с межмуниципальной дорогой «Судогда – Красное Эхо – Побойки». Ориентировочно это находится рядом с деревней Райки."От развязки пойдут ответвления в сторону населенных пунктов Судогодского и Гусь-Хрустального районов", - сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Благодаря этому судогодцам и гусевчанам не придется делать большой крюк в сторону Бараков или Мурома, чтобы выехать на М-12.Строительство планируют закончить в сентябре этого года.Фото pxfuel.com