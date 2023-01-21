Во Владимирской области свалка из снега может причинить вред окружающей среде. В Гороховецком...

Во Владимирской области свалка из снега может причинить вред окружающей среде.В Гороховецком районе Владимирской области, прокуратура провела проверку за соблюдением законодательства при размещении снега на земельном участке. В итоге выявлены нарушения, которые могут причинить вред окружающей среде. Но главное в этом, что районным властям все равно, что объект опасен для экологии.Свалка находится в районном центре – Гороховце и имеет пятый класс опасности. В прокурорской проверке участие приняли специалисты Роспотребнадзора, именно они и подтвердили прокурорам, что свалка снега эксплуатируется с грубыми нарушениями санитарных правил.«Отсутствует водонепроницаемое покрытие, а также обваловка сплошным земляным валом. Все это опасные для экологии недостатки снегосвалки в Гороховце», - сообщает пресс-служба прокуратуры.Для устранения нарушений, прокуратура направила представление главе районной администрации. Он был привлечен к ответственности за нарушение законодательства, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Но никаких действенных мер, на устранение нарушений администрация не приняла.В связи с этим, прокурором направлено исковое заявление в Гороховецкий районный суд. Заявление находится в стадии рассмотрения.Фото pxfuel.com