Во Владимирской области впервые за сезон выявили грипп В. Во Владимирской области впервые за этот...

Во Владимирской области впервые за сезон выявили грипп В.Во Владимирской области впервые за этот эпидсезон обнаружен случай гриппа В. Как отмечают в Роспотребнадзоре, вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например, через предметы обихода.В настоящее время во Владимирской области эпидемическая ситуация характеризуется по итогам второй недели ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом на 30%. Превышение средне-областного показателя заболеваемости наблюдается в пяти административных районах области: г.Владимире – 96,5, Юрьев-Польском районе – 87,8, Александровском районе – 70,9, Гусь-Хрустальном районе – 69,0, Муромском районе – 63,0.Фото: pxfuel.com