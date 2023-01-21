Впервые во Владимирской области введены нормативы диспансерного наблюдения для снижения...

Впервые во Владимирской области введены нормативы диспансерного наблюдения для снижения смертности.Каждый год в России утверждается программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Она определяет особенности получения медицинской помощи по ОМС.Изменения, которые ждут пациентов в 2023 году:Неонатальный скринингТеперь новорожденных будут тестировать не на пять, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий. В скрининг войдет тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного. Тяжелые формы первичных иммунодефицитов приводят к неонатальным инфекциям, сепсису и летальным исходам в первые два года жизни, менее тяжелые – значительно снижают качество жизни человека и могут привести к инвалидизации.Диспансеризация и диспансерное наблюдениеВ 2023 году впервые будут установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. В частности, впервые введены нормативы диспансерного наблюдения пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, что очень важно для увеличения средней продолжительности жизни и снижения смертности.Дополнен перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом.В 2023 году программой госгарантий предусматривается увеличение финансирования углубленной диспансеризации переболевших COVID-19.РеабилитацияБольшое внимание в новом году будет уделено реабилитации пациентов. Она станет доступнее. В ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий, как амбулаторных, так и с учетом госпитализации. Рост норматива по профилю реабилитация в условиях стационара вырастет почти на 26 процентов, впервые появился норматив для проведения медицинской реабилитации в дневном стационаре. Также реабилитация теперь будет проводиться и на дому.Благодаря таким мерам к 2023 году медицинская реабилитации должна стать доступной не менее чем для 1 миллиона жителей России. Пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях смогут не менее 370 тыс. застрахованных в системе ОМС, а не менее 680 тыс. человек, согласно планам, получат ее в стационарах из них 120 тыс. должны пройти реабилитацию в федеральных центрах.Эксперты ОМС напоминают, что сегодня медреабилитация в условиях оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя:• медицинскую реабилитацию пациентов с заболеваниями центральной нервнойсистемы;• пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферическойнервной системы;• медицинскую кардиореабилитацию;• медицинскую реабилитацию при других соматических заболеваниях;• медицинскую реабилитацию детей, перенесших заболевания перинатальногопериода,• медицинскую реабилитацию детей с нарушением слуха без замены речевогопроцессора системы кохлеарной имплантации;• медицинскую реабилитацию детей с онкологическими, гематологическими ииммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения;• медицинскую реабилитацию детей с поражением центральной нервной системы;• медицинскую реабилитацию детей, после хирургической коррекции врожденныхпороков развития органов и систем;• медицинскую реабилитацию после онкоортопедических операций;• медицинскую реабилитацию по поводу постмастэктомического синдрома вонкологии;• медицинскую реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекцииCOVID-19.«Фактически, данный перечень означает, что при наличии показаний медицинскую реабилитацию может пройти любой человек: бесплатно по полису ОМС. Реабилитация может проходить в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре или амбулаторно. На получение медицинской реабилитации необходимо получить направление. Его могут выдавать лечащий или участковый врачи: терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист. Кроме того, лечащий врач может направить в федеральный центр для получения медицинской реабилитации», сообщает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.Цифровой полисС 1 декабря 2022 года пациентам, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, стали доступны цифровые полисы ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не потребует. Кроме того, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года выдаются застрахованным лицам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие, в том числе и штриховой код.Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Все новорождённые граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГC.Фото pxfuel.com